2020-07-29T13:15:31+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Радиорубка: нужно ли Екатеринбургу и другим городам Свердловской области возвращать прямые выборы мэров?

Радиорубка в студии "Радио КП-Екатеринбург"Радиорубка в студии "Радио КП-Екатеринбург"

Член инициативной группы по возвращению прямых выборов мэров Ирина Скачкова и руководитель департамента Института развития и адаптации законодательства Александр Трахтенберг спорят на радио «Комсомольска правда-Екатеринбург» о возвращении прямых выборов

Радиорубка: нужно ли Екатеринбургу и другим городам Свердловской области возвращать прямые выборы мэров?

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