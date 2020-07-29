Радиорубка: нужно ли Екатеринбургу и другим городам Свердловской области возвращать прямые выборы мэров?
Радиорубка в студии "Радио КП-Екатеринбург"
Член инициативной группы по возвращению прямых выборов мэров Ирина Скачкова и руководитель департамента Института развития и адаптации законодательства Александр Трахтенберг спорят на радио «Комсомольска правда-Екатеринбург» о возвращении прямых выборов
Радиорубка: нужно ли Екатеринбургу и другим городам Свердловской области возвращать прямые выборы мэров?
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