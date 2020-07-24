2020-07-24T16:42:35+03:00
Главное - вовремя. Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Картина недели в Свердловской области от 24 июля: как связаны пожар в заповеднике «Денежный камень», потоп в Нижних Сергах и проверка регионального минздрава Росздравнадзором

"Картина недели" с Андреем Станкевичем"Картина недели" с Андреем Станкевичем

Политтехнолог, политолог и вице-президент инвестиционной компании AVS-групп Андрей Станкевич о главных собятиях недели на радио «Комосмольская правда-Екатеринбург»

Картина недели в Свердловской области от 24 июля: как связаны пожар в заповеднике «Денежный камень», потоп в Нижних Сергах и проверка регионального минздрава Росздравнадзором

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Главное - вовремя. Екатеринбург

Тема: Картина недели в Свердловской области от 24 июля: как связаны пожар в заповеднике «Денежный камень», потоп в Нижних Сергах и проверка регионального минздрава Росздравнадзором

В студии: Людмила ВАРАКИНА
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