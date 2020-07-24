Картина недели в Свердловской области от 24 июля: как связаны пожар в заповеднике «Денежный камень», потоп в Нижних Сергах и проверка регионального минздрава Росздравнадзором
Политтехнолог, политолог и вице-президент инвестиционной компании AVS-групп Андрей Станкевич о главных собятиях недели на радио «Комосмольская правда-Екатеринбург»
Картина недели в Свердловской области от 24 июля: как связаны пожар в заповеднике «Денежный камень», потоп в Нижних Сергах и проверка регионального минздрава Росздравнадзором