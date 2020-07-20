Картина дня в Екатеринбурге и Свердловской области за 20 июля: коронавирус, пожар в заповеднике «Денежкин Камень», смерть автора «Уральской рябинушки» и подозрения в договорном матче «Урала»
"Картина дня" с Людмилой Варакиной
О самых значимых событиях минувших выходных и понедельника на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»
Картина дня в Екатеринбурге и Свердловской области за 20 июля: коронавирус, пожар в заповеднике «Денежкин Камень», смерть автора «Уральской рябинушки» и подозрения в договорном матче «Урала»
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