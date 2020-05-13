Чему научила власть «СКВЕРная» история в Екатеринбурге? Почему враждующие стороны до сих пор не помирились? Отвечают участники событий – Иннокентий Шеремет и Иван Волков
Радиорубка
Основатель ТАУ Иннокентий Шеремет и юрист Иван Волков, которые принимали участие в противостоянии в сквере у Драмтеатра, обсудили события мая 2019 года в Екатеринбурге
Чему научила власть «СКВЕРная» история в Екатеринбурге? Почему враждующие стороны до сих пор не помирились? Отвечают участники событий – Иннокентий Шеремет и Иван Волков
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