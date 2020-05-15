«Картина недели»: будет ли отменен указ губернатора Свердловской области о снятии карантина, проверка Уральского приборостроительного завода, «СКВЕРная» история и отмена экзаменов в школах
Вячеслав Вегнер, депутат Заксо Свердловской области и Константин Пудов, помощник сенатора Совета Федерации обсуждают главные события этой недели
«Картина недели»: будет ли отменен указ губернатора Свердловской области о снятии карантина, проверка Уральского приборостроительного завода, «СКВЕРная» история и отмена экзаменов в школах