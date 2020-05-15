2020-05-15T13:15:31+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

«Картина недели»: будет ли отменен указ губернатора Свердловской области о снятии карантина, проверка Уральского приборостроительного завода, «СКВЕРная» история и отмена экзаменов в школах

Картина неделиКартина недели

Вячеслав Вегнер, депутат Заксо Свердловской области и Константин Пудов, помощник сенатора Совета Федерации обсуждают главные события этой недели

«Картина недели»: будет ли отменен указ губернатора Свердловской области о снятии карантина, проверка Уральского приборостроительного завода, «СКВЕРная» история и отмена экзаменов в школах

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