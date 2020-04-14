Как спасти бизнес во время самоизоляции? Стоит ли надеяться на помощь государства? Спасет ли коммерсантов переход в онлайн? Размышления и рекомендации екатеринбургских предпринимателей
Важные птицы
Отельер Сергей Дерендяев, ресторатор Лейла Джатоева, владелец сети оптики Михаил Фейгин и собственник онлайн проекта по антикризисному управлению Виктория Шухат на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» о том, как спасти бизнес.
Как спасти бизнес во время самоизоляции? Стоит ли надеяться на помощь государства? Спасет ли коммерсантов переход в онлайн? Размышления и рекомендации екатеринбургских предпринимателей
00:00
00:00