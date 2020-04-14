2020-04-14T12:48:25+03:00
Важные птицы - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Как спасти бизнес во время самоизоляции? Стоит ли надеяться на помощь государства? Спасет ли коммерсантов переход в онлайн? Размышления и рекомендации екатеринбургских предпринимателей

Важные птицыВажные птицы

Отельер Сергей Дерендяев, ресторатор Лейла Джатоева, владелец сети оптики Михаил Фейгин и собственник онлайн проекта по антикризисному управлению Виктория Шухат на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» о том, как спасти бизнес.

Как спасти бизнес во время самоизоляции? Стоит ли надеяться на помощь государства? Спасет ли коммерсантов переход в онлайн? Размышления и рекомендации екатеринбургских предпринимателей

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 84.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
14 Апреля 2020 11:03 - 11:44

Важные птицы - Екатеринбург

Тема: Как спасти бизнес во время самоизоляции? Стоит ли надеяться на помощь государства? Спасет ли коммерсантов переход в онлайн? Размышления и рекомендации екатеринбургских предпринимателей

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
24 Марта 2020 11:03 - 11:44

Важные птицы - Екатеринбург

Тема: Уральские предприниматели собирают предложения для федерального правительства для внедрения налоговых каникул в связи с коронавирусом

В студии: Людмила ВАРАКИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 апреля 2020 года: цифровые пропуска и виртуальный «Иннопром»
В Свердловской области нашли мужчину, который ушел гулять с собакой и пропал
В Екатеринбурге остановили закупки на реконструкцию двух парков
На трассе в сторону Каменск-Уральского перевернулась автоцистерна, перевозившая 19 тонн топлива
«Это не соревнования»: свердловский губернатор опроверг слова вице-премьера Татьяны Голиковой
Губернатор порекомендовал уральским предприятиям ограничить командировки в другие регионы
Уральцев просят не работать на воздухе и быть аккуратнее на дорогах: синоптики обещают сильные дожди и мокрый снег
187 новых вагонов дальнего следования с системами обеззараживания воздуха поступило на сеть РЖД
Власти рассказали, когда введут цифровые пропуска в Екатеринбурге как в Москве
Архитекторы показали, как будет выглядеть новый торговый центр возле «Мытного двора» в Екатеринбурге