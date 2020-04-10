2020-04-10T12:24:56+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Последние новости по COVID-19 в Свердловской области на 10 апреля: новые данные по заболевшим и выздоровевшим, штрафы за нарушение режима самоизоляции, дополнительные выплаты медикам, денежная компенсация по питанию школьников и многое другое

Картина дняКартина дня

На радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» о том, как живет Средний Урал в условиях самоизоляции

Последние новости по COVID-19 в Свердловской области на 10 апреля: новые данные по заболевшим и выздоровевшим, штрафы за нарушение режима самоизоляции, дополнительные выплаты медикам, денежная компенсация по питанию школьников и др.

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