Последние новости по COVID-19 в Свердловской области на 10 апреля: новые данные по заболевшим и выздоровевшим, штрафы за нарушение режима самоизоляции, дополнительные выплаты медикам, денежная компенсация по питанию школьников и многое другое

Последние новости по COVID-19 в Свердловской области на 10 апреля: новые данные по заболевшим и выздоровевшим, штрафы за нарушение режима самоизоляции, дополнительные выплаты медикам, денежная компенсация по питанию школьников и др.

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