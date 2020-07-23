2020-07-23T12:48:25+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Картина дня в Свердловской области за 23 июля: почему не могут потушить пожар в заповеднике «Денежкин Камень», ликвидация потопа в Нижних Сергах и что сейчас происходит в Среднеуральском женском монастыре

"Картина дня" с Людмилой Варакиной"Картина дня" с Людмилой Варакиной

О значимых событиях дня - на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»

Картина дня в Свердловской области за 23 июля: почему не могут потушить пожар в заповеднике «Денежкин Камень», ликвидация потопа в Нижних Сергах и что сейчас происходит в Среднеуральском женском монастыре

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 33.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:44

Картина дня. Екатеринбург

Тема: Картина дня в Свердловской области за 23 июля: почему не могут потушить пожар в заповеднике «Денежкин Камень», ликвидация потопа в Нижних Сергах и что сейчас происходит в Среднеуральском женском монастыре

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
22 Июля 2020 11:03 - 11:44

Картина дня. Екатеринбург

Тема: Картина дня в Свердловской области за 22 июля: ликвидация потопа в Нижних Сергах, коронавирус и проведение Дня города в Екатеринбурге онлайн

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
20 Июля 2020 11:03 - 11:44

Картина дня. Екатеринбург

Тема: Картина дня в Екатеринбурге и Свердловской области за 20 июля: коронавирус, пожар в заповеднике «Денежкин Камень», смерть автора «Уральской рябинушки» и подозрения в договорном матче «Урала»

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
10 Июля 2020 11:03 - 11:44

Картина дня. Екатеринбург

Тема: Картина недели в Екатеринбурге и Свердловской области: тревожная статистика по COVID-19, скандальные заявления схимонаха Сергия, дело Шибанова и рекордная жара

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
3 Июля 2020 11:03 - 11:44

Картина дня. Екатеринбург

Тема: События недели в Екатеринбурге и Свердловской области: итоги опроса по поправкам в Конституцию, суд над схиигуменом Сергием, открытие летних веранд в кафе

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
15 Мая 2020 12:03 - 12:44

Картина дня. Екатеринбург

Тема: «Картина недели»: будет ли отменен указ губернатора Свердловской области о снятии карантина, проверка Уральского приборостроительного завода, «СКВЕРная» история и отмена экзаменов в школах

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
10 Апреля 2020 11:03 - 11:28

Картина дня. Екатеринбург

Тема: Последние новости по COVID-19 в Свердловской области на 10 апреля: новые данные по заболевшим и выздоровевшим, штрафы за нарушение режима самоизоляции, дополнительные выплаты медикам, денежная компенсация по питанию школьников и многое другое

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
17 Марта 2020 15:03 - 15:55

Картина дня. Екатеринбург

Тема: В Свердловской области первый случай заболевания коронавирусом. Где сдать анализы, есть ли продукты в магазинах, отмена культурных и спортивных мероприятий, механизмы возврата авиабилетов в страны Европы и рекомендации медиков в «Теме дня»

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
13 Марта 2020 15:03 - 15:55

Картина дня. Екатеринбург

Тема: Что нового появится в Конституции, какие поправки уральцев были учтены и зачем нужно голосовать, если «все уже решили»: мнения екатеринбургских экспертов

В студии: Людмила ВАРАКИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
«Пожалуйста, сэр!»: Екатеринбург вошел в десятку самых вежливых городов России
«Актерище»: в Екатеринбурге заметили гастролера-афериста, который наживается на больных детях
ЕВРАЗ НТМК И ЕВРАЗ КГОК отметили за экологию и программы развития персонала
Свердловчанка, укравшая пенсию у своего умершего соседа, попала под суд
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего салон сотовой связи
В Екатеринбурге неизвестные взорвали и ограбили банкомат
От завода к городу: Музей истории Екатеринбурга готовится к первым посетителям
На Урале разыскивают двух мужчин в сланцах и зимних ботинках
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
На свердловской трассе «Лада» насмерть сбила женщину
Полицейские задержали банду уральцев, грабивших пенсионеров
От коронавируса погибли еще три уральца