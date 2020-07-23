Картина дня в Свердловской области за 23 июля: почему не могут потушить пожар в заповеднике «Денежкин Камень», ликвидация потопа в Нижних Сергах и что сейчас происходит в Среднеуральском женском монастыре
"Картина дня" с Людмилой Варакиной
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Картина дня в Свердловской области за 23 июля: почему не могут потушить пожар в заповеднике «Денежкин Камень», ликвидация потопа в Нижних Сергах и что сейчас происходит в Среднеуральском женском монастыре
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