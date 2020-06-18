2020-06-18T12:16:50+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Павел ФИЛИППОВ

Как в Екатеринбурге происходит расселение аварийного жилья, дезинфекция подъездов и будет ли отменён запрет на начисление пени за неоплату жилищных услуг: рассказывает депутат гордумы

Что делать?Что делать?

Депутат Екатеринбургской гордумы, директор УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» отвечает на вопросы радиослушателей

Как в Екатеринбурге происходит расселение аварийного жилья, дезинфекция подъездов и будет ли отменён запрет на начисление пени за неоплату жилищных услуг: рассказывает депутат гордумы

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