Как в Екатеринбурге происходит расселение аварийного жилья, дезинфекция подъездов и будет ли отменён запрет на начисление пени за неоплату жилищных услуг: рассказывает депутат гордумы
Депутат Екатеринбургской гордумы, директор УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» отвечает на вопросы радиослушателей
Как в Екатеринбурге происходит расселение аварийного жилья, дезинфекция подъездов и будет ли отменён запрет на начисление пени за неоплату жилищных услуг: рассказывает депутат гордумы