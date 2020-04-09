Можно ли не платить за услуги ЖКХ из-за COVID-19? Спишут ли пени?Отключат ли воды и свет у должников? Что делать с долгами по ЖКХ, если лишился работы? Отвечает депутат Гордумы Екатеринбурга
Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы Александр Колесников отвечает на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»
Можно ли не платить за услуги ЖКХ из-за COVID-19? Спишут ли пени?Отключат ли воды и свет у должников? Что делать с долгами по ЖКХ, если лишился работы? Отвечает депутат Гордумы Екатеринбурга