2020-04-09T08:07:58+03:00
Полезное радио: Территория
Людмила ВАРАКИНА

Можно ли не платить за услуги ЖКХ из-за COVID-19? Спишут ли пени?Отключат ли воды и свет у должников? Что делать с долгами по ЖКХ, если лишился работы? Отвечает депутат Гордумы Екатеринбурга

Ваш домВаш дом

Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы Александр Колесников отвечает на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»

Можно ли не платить за услуги ЖКХ из-за COVID-19? Спишут ли пени?Отключат ли воды и свет у должников? Что делать с долгами по ЖКХ, если лишился работы? Отвечает депутат Гордумы Екатеринбурга

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 77.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
8 Апреля 2020 14:03 - 14:44

Полезное радио: Территория

Тема: Можно ли не платить за услуги ЖКХ из-за COVID-19? Спишут ли пени?Отключат ли воды и свет у должников? Что делать с долгами по ЖКХ, если лишился работы? Отвечает депутат Гордумы Екатеринбурга

В студии: Людмила ВАРАКИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Аналитики выяснили, куда екатеринбуржца ездят во время самоизоляции
Уралец задолжал больше полумиллиона по штрафам
«Надеюсь, другие последуют примеру»: Куйвашев поблагодарил бизнесменов за доставку на Урал 10 миллионов масок
Музей ИЗО в Екатеринбурге вошел в тройку лучших в России для онлайн-прогулок
На Урале мошенники продали двум пенсионерам медицинские маски за 12 тысяч
Можно ли смягчить ограничения для бизнеса во время самоизоляции: отвечает свердловский губернатор
Вспыхнула дверь в подвал: на Урале из горящего дома эвакуировали 20 человек
Устройтесь поудобнее на балконе: выходные в Екатеринбурге будет солнечными и теплыми
«Не хотим на этом зарабатывать»: уральские киношники запустили брендовые маски, которые будут продавать по себестоимости
В Екатеринбурге завели уголовное дело на хозяина-живодера, который выкинул из окна своего пса
Лаборатория Дорожной клинической больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге начала делать тесты на коронавирус
Пассажиропоток компании «Уральские авиалинии» из-за пандемии коронавируса снизился на 25 %
Николай Коляда попросил денег на зарплату сотрудникам театра
Многодетной семье из Красноуфимска выдадут планшеты на время домашнего обучения
В центре Екатеринбурга, чтобы люди не гуляли на набережной, скамейки и турники оградили лентой
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
Не могли долго потушить из-за сильного ветра: в Ивделе пожар уничтожил два дома
В Екатеринбурге стартует конкурс детских рисунков «Безопасный газ - для нас!»