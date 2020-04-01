2020-04-01T16:25:58+03:00
Важные птицы - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

В Свердловской области нужно предпринимать «военные» меры по спасению малого бизнеса — уверены уральские эксперты

Важные птицыВажные птицы

О мерах поддержки уральского малого бизнеса в условиях карантина по COVID-19 говорили зам. директора фонда поддержки предпринимателей Валерий Пиличев, налоговый консультант Мария Чумак и член Комитета по ОРВ «Деловая Россия-Урал» Александр Трахтенберг

В Свердловской области нужно предпринимать «военные» меры по спасению малого бизнеса — уверены уральские эксперты

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Важные птицы - Екатеринбург

Тема: Уральские предприниматели собирают предложения для федерального правительства для внедрения налоговых каникул в связи с коронавирусом

В студии: Людмила ВАРАКИНА
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