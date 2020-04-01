В Свердловской области нужно предпринимать «военные» меры по спасению малого бизнеса — уверены уральские эксперты
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О мерах поддержки уральского малого бизнеса в условиях карантина по COVID-19 говорили зам. директора фонда поддержки предпринимателей Валерий Пиличев, налоговый консультант Мария Чумак и член Комитета по ОРВ «Деловая Россия-Урал» Александр Трахтенберг
В Свердловской области нужно предпринимать «военные» меры по спасению малого бизнеса — уверены уральские эксперты
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