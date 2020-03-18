В Свердловской области первый случай заболевания коронавирусом. Где сдать анализы, есть ли продукты в магазинах, отмена культурных и спортивных мероприятий, механизмы возврата авиабилетов в страны Европы и рекомендации медиков в «Теме дня»
На радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» проходит обсуждение ситуации с коронавирусом на Среднем Урале
В Свердловской области первый случай заболевания коронавирусом. Где сдать анализы, есть ли продукты в магазинах, отмена культурных и спортивных мероприятий, механизмы возврата авиабилетов в страны Европы и рекомендации медиков в «Теме дня»