2020-03-18T12:29:54+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

В Свердловской области первый случай заболевания коронавирусом. Где сдать анализы, есть ли продукты в магазинах, отмена культурных и спортивных мероприятий, механизмы возврата авиабилетов в страны Европы и рекомендации медиков в «Теме дня»

Картина дняКартина дня

На радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» проходит обсуждение ситуации с коронавирусом на Среднем Урале

В Свердловской области первый случай заболевания коронавирусом. Где сдать анализы, есть ли продукты в магазинах, отмена культурных и спортивных мероприятий, механизмы возврата авиабилетов в страны Европы и рекомендации медиков в «Теме дня»

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