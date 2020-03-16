Что нового появится в Конституции, какие поправки уральцев были учтены и зачем нужно голосовать, если «все уже решили»: мнения екатеринбургских экспертов
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Уполномоченная по правам человека в Свердловской области и член рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Татьяна Мерзлякова и социолог Андрей Мозолин обсуждают тему изменения основного закона страны.
Что нового появится в Конституции, какие поправки уральцев были учтены и зачем нужно голосовать, если «все уже решили»: мнения екатеринбургских экспертов
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