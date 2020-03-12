2020-03-12T12:15:35+03:00
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Как изменятся цены на недвижимость в связи с кризисом, что ждать застройщикам и покупателям: советы профессионалов от Уральской палаты недвижимости

Городская средаГородская среда

Президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева и руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков про будущее рынка недвижимости на радио "Комсомольская правда-Екатеринбург"

Как изменятся цены на недвижимость в связи с кризисом, что ждать застройщикам и покупателям: советы профессионалов от Уральской палаты недвижимости

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