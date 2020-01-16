Изменение Конституции, материнский капитал, бесплатные обеды в школах, доплаты учителям, доступная медицинская помощь. Как послание Президента России поменяет нашу жизнь?
Валерий Басай и Людмила Золотницкая
Обсуждаем с председателем Свердловского областного родительского комитета Людмилой Золотницкой, координатором проекта "Бессмертный полк" Валерием Басаем, сенатором Совета Федерации РФ Аркадием Чернецким, губернатором Свердловской обл. Евгением Куйвашевым.
Обсуждение основных тезисов ежегодного послания Президента
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