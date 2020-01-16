2020-01-16T08:51:08+03:00
Тема дня Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Изменение Конституции, материнский капитал, бесплатные обеды в школах, доплаты учителям, доступная медицинская помощь. Как послание Президента России поменяет нашу жизнь?

Валерий Басай и Людмила ЗолотницкаяВалерий Басай и Людмила Золотницкая

Обсуждаем с председателем Свердловского областного родительского комитета Людмилой Золотницкой, координатором проекта "Бессмертный полк" Валерием Басаем, сенатором Совета Федерации РФ Аркадием Чернецким, губернатором Свердловской обл. Евгением Куйвашевым.

Обсуждение основных тезисов ежегодного послания Президента

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 84.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Едва не упустили победу: «Автомобилист» переиграл в Екатеринбурге «Салават Юлаев»
Скажите Cheese: в Екатеринбурге выпустили книгу погибшего в аварии сыровара
Готовый бизнес: здание мэрии Екатеринбурга распродают по частям
Власти Екатеринбурга отчитались об уборке снега
«Ах, Сибирь, моя Сибирь!»: летчик-герой Юсупов показал красоты Байкала из кабины пилота
В конце января между Екатеринбургом и Казанью начнет курсировать прямой поезд
Новый поезд Екатеринбург – Казань начнет курсировать на СвЖД с 24 января
В аэропорту Кольцово открылись комнаты для курения
Мужчину, обвиняемого в убийстве во время ограбления банка «Открытие» в Екатеринбурге, проверят на вменяемость
В Каменске-Уральском электропоезд сбил пьяного мужчину
Пытался «отмазать» жену: двух уральцев оштрафовали на миллион за взятку полицейскому
Свердловчане стали в два раза реже болеть ВИЧ
Уральского «гряземеса» оштрафовали за парковку под окнами соседки
Уже прилетел на сборы: в сборную «Урала» пришел новый футболист
От удара начались схватки: в Екатеринбурге перевернулась машина с роженицей
Поставят новые фонари и спортплощадку: в Екатеринбурге благоустроят Парк Чкалова
В Екатеринбурге собираются снести здание бывшего военного госпиталя
Облегчит семьям решение жилищного вопроса: как изменится рынок недвижимости в Екатеринбурге из-за выплат за первого ребенка
Не больше 20 человек на льду: свердловские спасатели тщательно проверяют купли перед крещенскими купаниями
Помешала теплая погода: в четырех уральских городах не будут работать купели
В Екатеринбурге еще на 24 участках запретят остановку
Свердловская Росгвардия поймала 300 охранников, ходивших на работу без формы и бейджа
«Это попытка вернуться к любви»: Владимир Машков вдохновился посланием президента