Новая программа "Городская среда" о недвижимости и урбанистике.

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-25T15:17:50+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии, Екатеринбург, 25.10 00:00 00:00

На Радио "Комсомольская правда" стартовал новый проект о недвижимости и урбанистике "Городская среда". В первой программе президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева и исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вера Белоус обсуждают со слушателями самые важные вопросы жизни в мегаполисе, а также говорят о форуме 100+.