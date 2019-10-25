Новая программа "Городская среда" о недвижимости и урбанистике.
Президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева и исполнительный директор Уральской гильди строителей Вера Белоус на радио "Комсомольская правда" о 100+ Forum Russia.
Гость в студии, Екатеринбург, 25.10
На Радио "Комсомольская правда" стартовал новый проект о недвижимости и урбанистике "Городская среда". В первой программе президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева и исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вера Белоус обсуждают со слушателями самые важные вопросы жизни в мегаполисе, а также говорят о форуме 100+.