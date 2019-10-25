Центр развития туризма зажигает “Уральскую звезду”
Главное - вовремя Екатеринбург 25-10 (2)
В Свердловской области проходит конкурс лучших отельеров региона “Уральская звезда”. Среди основных критериев оценки: качество номеров, квалификация персонала, ассортимент услуг, уровень сервиса и многое другое.
Для участников премии 25 октября пройдут бесплатные обучающие семинары. Директор по маркетингу компании Domina Russia, доцент Высшей школы экономики Наталья Белякова выступит с презентацией на тему создания выгодных партнерских программ с туроператорами ”Партнерские программы отеля: cross sale и нишевый маркетинг”.
Организаторами конкурса лучших отельеров региона “Уральская звезда” являются:
- Министерство инвестиций и развития Свердловской области
- ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области
- Некоммерческое партнерство «Клуб отельеров