Центр развития туризма зажигает “Уральскую звезду”

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-25T10:53:55+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Главное - вовремя Екатеринбург 25-10 (2) 00:00 00:00

В Свердловской области проходит конкурс лучших отельеров региона “Уральская звезда”. Среди основных критериев оценки: качество номеров, квалификация персонала, ассортимент услуг, уровень сервиса и многое другое.

Для участников премии 25 октября пройдут бесплатные обучающие семинары. Директор по маркетингу компании Domina Russia, доцент Высшей школы экономики Наталья Белякова выступит с презентацией на тему создания выгодных партнерских программ с туроператорами ”Партнерские программы отеля: cross sale и нишевый маркетинг”.

Организаторами конкурса лучших отельеров региона “Уральская звезда” являются:

- Министерство инвестиций и развития Свердловской области

- ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области

- Некоммерческое партнерство «Клуб отельеров