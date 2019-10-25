2019-10-25T10:53:55+03:00
Главное - вовремя
Людмила ВАРАКИНА

Центр развития туризма зажигает “Уральскую звезду”

Наталья БеляковаНаталья БеляковаФото: Павел Кислицын

Главное - вовремя Екатеринбург 25-10 (2)

00:00
00:00

В Свердловской области проходит конкурс лучших отельеров региона “Уральская звезда”. Среди основных критериев оценки: качество номеров, квалификация персонала, ассортимент услуг, уровень сервиса и многое другое.

Для участников премии 25 октября пройдут бесплатные обучающие семинары. Директор по маркетингу компании Domina Russia, доцент Высшей школы экономики Наталья Белякова выступит с презентацией на тему создания выгодных партнерских программ с туроператорами ”Партнерские программы отеля: cross sale и нишевый маркетинг”.

Организаторами конкурса лучших отельеров региона “Уральская звезда” являются:

- Министерство инвестиций и развития Свердловской области

- ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области

- Некоммерческое партнерство «Клуб отельеров

Скачать передачу [mp3, 43.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
17 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
17 Октября 2019 8:03 - 8:54

Главное - вовремя

Тема: «Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Эвакуировали 15 человек: на Эльмаше в пожаре погибла бабушка
Из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Доминикану
Эксперты определили главную проблему в здравоохранении на Урале
Больше всего екатеринбуржцы тратят на такси по субботам
У уральских врачей появился новый ультразвуковой скальпель
ВИЗ-Сталь провела праздничные мероприятия для ветеранов
«Не надо создавать «генплан запретов»: глава Екатеринбурга обсудил новый генплан с застройщиками
Tele2 позаботилась о здоровье
На Эльмаше снова ходит троллейбус №16
«Спас только ремень безопасности»: под Екатеринбургом в ДТП с двумя иномарками пострадали два ребенка
На Урале мигранта, который пытался подкупить полицейского, на год отправили в тюрьму
«Десять лет считали умершей»: в Екатеринбурге прокуратура «воскресила» местную жительницу
«Теперь не страшно»: в Екатеринбурге на аллее у УрГПУ установили фонари
«Им намного сложнее, чем нам»: уральские «лисички» прогулялись с бездомными собаками
«Выносили на носилках и в масках»: на Урале из огня спасли 52 человека, включая 11 детей
В Екатеринбурге автомобиль реанимации угодил в аварию
На Эльмаше откроют улицу Фронтовых бригад, ремонт которой длился полтора месяца
На Урале завершили поиски пропавшего 14-летнего Дмитрия Трегуба
В Екатеринбурге завели уголовное дело на тяжелоатлета, ввозившего контрабанду из Белоруссии
Ледовый городок в Нижнем Тагиле посвятят книге Носова
ХК «Автомобилист» уволил помощника главного тренера
Зеленую Рощу в Екатеринбурге засадят новыми деревьями
Жителей Екатеринбурга зовут на онкосубботник
Покупал оружие и обмундирование: свердловчанин получил срок за то, что переводил деньги террористам
В Екатеринбурге прошло окружное совещание по реализации ФП «Старшее поколение»