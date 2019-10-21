Почему мусорные контейнеры переполнены?

21 Окт. 09:03 2019-10-21T14:58:28+03:00

Главное - вовремя Екатеринбург 21-10 (2) 00:00 00:00

Откуда берутся несанкционированные свалки и куда жаловаться, чтобы убрать мусор? Как относятся уральцы к экологической реформе? Удалось ли найти общий язык с чиновниками, чтобы согласовать установку контейнеров и графики вывоза мусора? Почему контейнеры стоят переполненные? Отвечает исполняющая обязанности директора ЕМУП “Спецавтобаза” Наталья Зубова.