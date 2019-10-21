Почему мусорные контейнеры переполнены?
Про экологическую реформу в Свердловской области в эфире радио “Комсомольская правда” рассказывает исполняющая обязанности директора ЕМУП “Спецавтобаза” Наталья Зубова.
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Откуда берутся несанкционированные свалки и куда жаловаться, чтобы убрать мусор? Как относятся уральцы к экологической реформе? Удалось ли найти общий язык с чиновниками, чтобы согласовать установку контейнеров и графики вывоза мусора? Почему контейнеры стоят переполненные? Отвечает исполняющая обязанности директора ЕМУП “Спецавтобаза” Наталья Зубова.