2019-09-26T10:35:16+03:00
Люди в погонах
Людмила ВАРАКИНА

Как с помощью дрона забросить посылку в тюрьму и почему прятаться в диванах глупо

Константин Кузнецов и Николай КарпенкоКонстантин Кузнецов и Николай КарпенкоФото: Павел Кислицын

Начальник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области Николай Карпенко и начальник отдела организации режима и надзора ГУФСИН Константин Кузнецов о том, как они разыскивают сбежавших преступников и предотвращают проникнове

Люди в погонах Екатеринбург 25-09

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Какие предметы запрещены на территории исправительных учреждений? Какими способами сотовые телефоны, алкоголь и наркотики пытаются пронести в тюрьмы? Самые необычные способы передать запрещенные предметы? Как проводится розыск заключенных? Ответы на вопросы на радио “Комсомольская правда”

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18 Сентября 2019 15:03 - 15:44

Люди в погонах

Тема: Александр Коротких: “Сайт госуслуг это самый лучший и удобный способ для регистрации транспортного средства, например госпошлину можно оплатить со скидкой в 30%.”

В студии: Людмила ВАРАКИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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