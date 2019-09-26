Как с помощью дрона забросить посылку в тюрьму и почему прятаться в диванах глупо
Начальник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области Николай Карпенко и начальник отдела организации режима и надзора ГУФСИН Константин Кузнецов о том, как они разыскивают сбежавших преступников и предотвращают проникнове
Люди в погонах Екатеринбург 25-09
Какие предметы запрещены на территории исправительных учреждений? Какими способами сотовые телефоны, алкоголь и наркотики пытаются пронести в тюрьмы? Самые необычные способы передать запрещенные предметы? Как проводится розыск заключенных? Ответы на вопросы на радио “Комсомольская правда”