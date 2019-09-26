Как с помощью дрона забросить посылку в тюрьму и почему прятаться в диванах глупо

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-26T10:35:16+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Люди в погонах Екатеринбург 25-09 00:00 00:00

Какие предметы запрещены на территории исправительных учреждений? Какими способами сотовые телефоны, алкоголь и наркотики пытаются пронести в тюрьмы? Самые необычные способы передать запрещенные предметы? Как проводится розыск заключенных? Ответы на вопросы на радио “Комсомольская правда”