Хочешь общаться с музыкальными звездами - стань волонтером!
Екатерина ТарасоваФото: Павел Кислицын
Координатор специальных проектов “Уральской ночи музыки” Екатерина Тарасова считает, что волонтеры культурных проектов могут получить не только фирменную футболку, но и опыт работы в масштабных проектах, знания и полезные знакомства.
Гость в студии Екатеринбург 24-09
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Волонтерское движение изнутри, как стать волонтером и что это дает? Об этом в эфире радио “Комсомольская правда” Екатерина Тарасова.