2019-09-25T10:09:09+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Хочешь общаться с музыкальными звездами - стань волонтером!

Екатерина ТарасоваЕкатерина ТарасоваФото: Павел Кислицын

Координатор специальных проектов “Уральской ночи музыки” Екатерина Тарасова считает, что волонтеры культурных проектов могут получить не только фирменную футболку, но и опыт работы в масштабных проектах, знания и полезные знакомства.

Гость в студии Екатеринбург 24-09

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Волонтерское движение изнутри, как стать волонтером и что это дает? Об этом в эфире радио “Комсомольская правда” Екатерина Тарасова.

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