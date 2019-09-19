2019-09-19T09:55:29+03:00
Люди в погонах
Людмила ВАРАКИНА

Александр Коротких: “Сайт госуслуг это самый лучший и удобный способ для регистрации транспортного средства, например госпошлину можно оплатить со скидкой в 30%.”

Александр КороткихАлександр КороткихФото: Алексей БУЛАТОВ

Как поставить машину на учет в Екатеринбурге в 2019 году? Как не нарваться на мошенников при покупке и продаже автомобиля? На эти и многие другие вопросы отвечал майор полиции Александр Коротких.

Люди в погонах Екатеринбург 18-09

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На вопросы связанные с регистрацией автотранспортных средств отвечает Александр Коротких, начальник отделения по регистрации транспортных средств ГИБДД города Екатеринбурга.

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