Александр Коротких: “Сайт госуслуг это самый лучший и удобный способ для регистрации транспортного средства, например госпошлину можно оплатить со скидкой в 30%.”
Как поставить машину на учет в Екатеринбурге в 2019 году? Как не нарваться на мошенников при покупке и продаже автомобиля? На эти и многие другие вопросы отвечал майор полиции Александр Коротких.
Люди в погонах Екатеринбург 18-09
На вопросы связанные с регистрацией автотранспортных средств отвечает Александр Коротких, начальник отделения по регистрации транспортных средств ГИБДД города Екатеринбурга.