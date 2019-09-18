2019-09-18T13:15:06+03:00
Какие люди!
Людмила ВАРАКИНА

Чем интересны уральские новости жителям Америки и Европы, почему журналисты не должны идти в политику, а тема криминала собирает больше всего просмотров.

Иннокентий ШереметИннокентий ШереметФото: Павел Кислицын

Гость радио “Комсомольская правда” в Екатеринбурге - самый знаменитый и эпатажный уральский журналист, основатель Телевизионного агентства Урала.

Какие люди Екатеринбург 18-09

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Так в чем же феномен Иннокентия Шеремета и телевизионного агентства Урала, какие новости волнуют современных зрителей, - разобраемся в передаче “Какие люди!”

Скачать передачу [mp3, 33.1 МБ]
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