Чем интересны уральские новости жителям Америки и Европы, почему журналисты не должны идти в политику, а тема криминала собирает больше всего просмотров.

СЕГОДНЯ 01:13 2019-09-18T13:15:06+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Какие люди Екатеринбург 18-09 00:00 00:00

Так в чем же феномен Иннокентия Шеремета и телевизионного агентства Урала, какие новости волнуют современных зрителей, - разобраемся в передаче “Какие люди!”