Почему беременным нужно ставить прививку от гриппа, чеснок не спасет от вирусных заболеваний и правда ли, что русские вакцины хуже иностранных?
Константин СавиновФото: Павел Кислицын
Медицинский эксперт программы “Полезное радио. Здоровье” - Константин Савинов, главный врач ЦГБ №2
Полезное радио Здоровье Екатеринбург 09-09
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Как проходит профилактика инфекционных заболеваний гриппа в Екатеринбурге? На вопросы, касающиеся вакцинации населения отвечает главный врач ЦГБ №2 Константин Савинов.