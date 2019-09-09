2019-09-09T17:05:44+03:00
Полезное радио: Здоровье
Людмила ВАРАКИНА

Почему беременным нужно ставить прививку от гриппа, чеснок не спасет от вирусных заболеваний и правда ли, что русские вакцины хуже иностранных?

Константин СавиновКонстантин СавиновФото: Павел Кислицын

Медицинский эксперт программы “Полезное радио. Здоровье” - Константин Савинов, главный врач ЦГБ №2

Полезное радио Здоровье Екатеринбург 09-09

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Как проходит профилактика инфекционных заболеваний гриппа в Екатеринбурге? На вопросы, касающиеся вакцинации населения отвечает главный врач ЦГБ №2 Константин Савинов.

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