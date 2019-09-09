2019-09-09T08:43:13+03:00
Главное - вовремя
Андрей БЕЛОУСОВ

Сказки и реальность об ионизированной воде и приборах.

Евгений Глебов и Александр ИльинЕвгений Глебов и Александр ИльинФото: Павел Кислицын

Гости в студии: Евгений Глебов, директор магазина «Ионизаторы Воды», официальный представитель фирмы «Акватор» в уральском регионе и Александр Ильин, кандидат технических наук, доцент, директор производства аппаратов для ионизации воды.

Главное - вовремя Екатеринбург 09-09

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Гости радио продемонстрировали прибор «AQUATOR SILVER+», приготовили прямо в эфире так называемую «живую воду» (щелочную воду), которая по их словам улучшает самочувствие, придает силы, стимулирует регенерацию клеток и замедляет процессы старения.

Все о пользе ионизаторов воды в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

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