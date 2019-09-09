Сказки и реальность об ионизированной воде и приборах.
Гости в студии: Евгений Глебов, директор магазина «Ионизаторы Воды», официальный представитель фирмы «Акватор» в уральском регионе и Александр Ильин, кандидат технических наук, доцент, директор производства аппаратов для ионизации воды.
Главное - вовремя Екатеринбург 09-09
Гости радио продемонстрировали прибор «AQUATOR SILVER+», приготовили прямо в эфире так называемую «живую воду» (щелочную воду), которая по их словам улучшает самочувствие, придает силы, стимулирует регенерацию клеток и замедляет процессы старения.
Все о пользе ионизаторов воды в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».