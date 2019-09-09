Сказки и реальность об ионизированной воде и приборах.

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-09T08:43:13+03:00

Главное - вовремя Екатеринбург 09-09 00:00 00:00

Гости радио продемонстрировали прибор «AQUATOR SILVER+», приготовили прямо в эфире так называемую «живую воду» (щелочную воду), которая по их словам улучшает самочувствие, придает силы, стимулирует регенерацию клеток и замедляет процессы старения.

Все о пользе ионизаторов воды в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».