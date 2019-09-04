2019-09-04T09:40:51+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

«Галопом по Европам» - новый автопробег "Комсомольской правды"

Участники автопробега "Галопом по Европам"Участники автопробега "Галопом по Европам"Фото: Павел Кислицын

Гости в студии: директор издательского дома «Комсомольская правда – Екатеринбург» Базунова Мария и руководитель отдела спецпроектов «Комсомольская правда – Екатеринбург» Алина Закусина.

Картина дня Екатеринбург

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«Комсомольская правда» отправляется исследовать уральскую Европу. Маршрут второй автоэкспедиции лежит на запад области через Ревду, Нижние Серги, национальный парк Оленьи Ручьи, Михайловск и Арти.

Группа из 16 журналистов и редакторов будет открывать секреты уральской истории и старообрядческих традиций, уникальные зоны отдыха, старинные производства, а также современные медиа-центры. Следить за ходом экспедиции в соцсетях можно по хэштегам:

#КПрулит#галопомпоевропам #subaruekb #дороганичинаетсястебя #нлмк

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Картина дня. Екатеринбург

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