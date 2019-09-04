«Галопом по Европам» - новый автопробег "Комсомольской правды"

4 Сент. 07:50 2019-09-04T09:40:51+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Картина дня Екатеринбург 00:00 00:00

«Комсомольская правда» отправляется исследовать уральскую Европу. Маршрут второй автоэкспедиции лежит на запад области через Ревду, Нижние Серги, национальный парк Оленьи Ручьи, Михайловск и Арти.

Группа из 16 журналистов и редакторов будет открывать секреты уральской истории и старообрядческих традиций, уникальные зоны отдыха, старинные производства, а также современные медиа-центры. Следить за ходом экспедиции в соцсетях можно по хэштегам:

#КПрулит#галопомпоевропам #subaruekb #дороганичинаетсястебя #нлмк