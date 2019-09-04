«Галопом по Европам» - новый автопробег "Комсомольской правды"
Гости в студии: директор издательского дома «Комсомольская правда – Екатеринбург» Базунова Мария и руководитель отдела спецпроектов «Комсомольская правда – Екатеринбург» Алина Закусина.
Картина дня Екатеринбург
«Комсомольская правда» отправляется исследовать уральскую Европу. Маршрут второй автоэкспедиции лежит на запад области через Ревду, Нижние Серги, национальный парк Оленьи Ручьи, Михайловск и Арти.
Группа из 16 журналистов и редакторов будет открывать секреты уральской истории и старообрядческих традиций, уникальные зоны отдыха, старинные производства, а также современные медиа-центры. Следить за ходом экспедиции в соцсетях можно по хэштегам:
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