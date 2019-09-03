2019-09-03T13:17:19+03:00
Важные птицы - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Вечеслав Батаков: «Придумываем, создаем, строим…»

Вечеслав БатаковВечеслав БатаковФото: Павел Кислицын

Гость в студии: Вячеслав Батаков, директор по продукту компании «Атлас Девелопмент»

Важные птицы Екатеринбург 03-09

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Инновационный подход к разработке строительных проектов. Критерии эффективности работы на рынке недвижимости. Ориентированность на долгосрочное сотрудничество. Современные стандарты комфортного жилья. Что такое клиентоцентричность? Об этом и о многом другом в разговоре с Вячеславом Батаковым.

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