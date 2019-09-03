Вечеслав Батаков: «Придумываем, создаем, строим…»

3 Сент. 13:13 2019-09-03T13:17:19+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Важные птицы Екатеринбург 03-09 00:00 00:00

Инновационный подход к разработке строительных проектов. Критерии эффективности работы на рынке недвижимости. Ориентированность на долгосрочное сотрудничество. Современные стандарты комфортного жилья. Что такое клиентоцентричность? Об этом и о многом другом в разговоре с Вячеславом Батаковым.