2019-09-02T12:15:50+03:00
Главное - вовремя
Андрей БЕЛОУСОВЮлия СТАЛИНА

Сказки и реальность об ионизированной воде и приборах.

Евгений Глебов и Александр ИльинЕвгений Глебов и Александр ИльинФото: Павел Кислицын

Гости в студии: Евгений Глебов, директор магазина «Ионизаторы Воды», официальный представитель фирмы «Акватор» в уральском регионе и Александр Ильин, кандидат технических наук, доцент, директор производства аппаратов для ионизации воды.

главное - вовремя Екатеринбург 02-09

00:00
00:00

Гости радио продемонстрировали прибор «AQUATOR SILVER+», приготовили прямо в эфире так называемую «живую воду» (щелочную воду), которая по их словам улучшает самочувствие, придает силы, стимулирует регенерацию клеток и замедляет процессы старения.

Все о пользе ионизаторов воды в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Скачать передачу [mp3, 23.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
28 Августа 2019 9:33 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Парк препятствий, тест-драйвы и концерт: В Москве на стадионе «Открытие. Арена» пройдет юбилейный 10-й фестиваль Subafest

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Наталия РУДЕНКО, Константин КРУГЛЯНСКИЙ
07:30
21:30
28 Августа 2019 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов, на МАКСе показали уникальный самолет, в Думе предложили штрафовать власти за отсутствие собачьих площадок

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
20 Августа 2019 10:16 - 10:28

Главное - вовремя

Тема: У деревни Лосево погибает взвод... Люди стоят в дикой пробке на трассе М4 из-за ремонта дороги, а ушлые местные жители показывают варианты объезда за 750 рублей

В студии: Михаил АНТОНОВ, Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
15 Августа 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский: «В самолет попала не одна птица, а целая стая чаек! Там Москва-река и свалки, такое случалось неоднократно»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
15 Августа 2019 10:03 - 10:54

Главное - вовремя

Тема: «Я люблю большое количество нолей». Эдуард Бояков рассказал, как сменил Татьяну Доронину на посту худрука МХАТа

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Эдуард БОЯКОВ
07:30
21:30
15 Августа 2019 8:16 - 8:54

Главное - вовремя

Тема: Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, в Гидрометцентре объявили о приходе 36-градусной жары, Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Уральский «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счётом 3:2
Вытащила из кармана шорт: Полиция Камышлова нашла женщину, прикарманившую 7 тысяч
Забыли указать доходы: Прокуратура лишила полномочий трех уральских депутатов
Встреча непобедимых: Уральский боксер Шавкат Рахимов готовится к отборочный бою IBF с Азингой Фузиле из ЮАР
При поддержке ЕВРАЗа школьники из Нижнего Тагила, Качканара и Междуреченска побывали в «Артеке»
Примут 700 детей за смену: В Екатеринбурге на Уралмаше построят детскую поликлинику
Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
Все, что за кадром: в Екатеринбурге появился новый киноклуб
В Верхнем Тагиле строители повредили газопровод
Бузова одобряет: футболист Погребняк вместе с женой перекрасился в блонд
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с Уралсибом»
На улицах Екатеринбурга появились такси с пакетом и динозаврами
Трассу Москва – Владимир планируют продлить до Екатеринбурга
Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 5,2% в августе
«От мужчины нужны только деньги и статус»: екатеринбурженки попали в список самых алчных женщин страны
В Нижнем Тагиле снова не выбрали подрядчика для строительства моста через пруд