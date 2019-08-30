370 км, 2,5 недели в пути, от Екатеринбурга до Верхотурья - один из самых протяженных пеших крестных ходов России, которому исполняется 105 лет!

30 Авг. 08:56 2019-08-30T08:58:12+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии Екатеринбург 29-08 00:00 00:00

Это стало традицией на Среднем Урале ежегодно в течении сентября месяца, проводить многодневный пеший крестный ход к мощам праведного Симеона и получивший название «Симеоновский». Олег Морозов рассказывает о чудесных исцелениях и других чудесах происходящих во время исторического крестного хода.