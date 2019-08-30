370 км, 2,5 недели в пути, от Екатеринбурга до Верхотурья - один из самых протяженных пеших крестных ходов России, которому исполняется 105 лет!
Олег МорозовФото: Павел Кислицын
Гость в студии: организатор Симеоновского крестного хода, Олег Морозов.
Гость в студии Екатеринбург 29-08
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Это стало традицией на Среднем Урале ежегодно в течении сентября месяца, проводить многодневный пеший крестный ход к мощам праведного Симеона и получивший название «Симеоновский». Олег Морозов рассказывает о чудесных исцелениях и других чудесах происходящих во время исторического крестного хода.