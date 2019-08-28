Андрей Беседин: «Свердловская область не являясь поставщиком энергоносителей (нефть, газ), при этом входит в десятку сильнейших регионов экспортеров»
Беседин Андрей АдольфовичФото: Павел Кислицын
Гость в студии: Андрей Адольфович Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты.
Гость в студии Екатеринбург 28-08
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Разговор идет о деловых миссиях при активном участии Уральской торгово-промышленной палаты. О позитивных переменах в бизнес сообществе Свердловской области и развитии торговой и производственной деятельности. О влиянии Уральской торгово-промышленной палаты на деловую жизнь Урала. Об этом и о многом другом с Андреем Адольфовичем Бесединым (президент Уральской торгово-промышленной пататы).