2019-08-22T07:05:30+03:00
Люди в погонах
Людмила ВАРАКИНА

Уплата имущественных налогов.

Гости в студии: Инна Винокурова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2 ИФНС по Верх-Исетскому району и Валерий Рогожкин, старший налоговый инспектор отдела урегулирования задолженностей.Гости в студии: Инна Винокурова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2 ИФНС по Верх-Исетскому району и Валерий Рогожкин, старший налоговый инспектор отдела урегулирования задолженностей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гости в студии: Инна Винокурова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2 ИФНС по Верх-Исетскому району и Валерий Рогожкин, старший налоговый инспектор отдела урегулирования задолженностей.

Люди в погонах.

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Какие сроки установлены законом для уплаты имущественного налога, что делать должнику, если он захотел погасить долг по налогам, должны ли несовершеннолетние платить налоги.

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