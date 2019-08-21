Уплата имущественных налогов.
Гости в студии: Инна Винокурова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2 ИФНС по Верх-Исетскому району и Валерий Рогожкин, старший налоговый инспектор отдела урегулирования задолженностей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Гости в студии: Инна Винокурова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2 ИФНС по Верх-Исетскому району и Валерий Рогожкин, старший налоговый инспектор отдела урегулирования задолженностей.
Люди в погонах.
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Какие сроки установлены законом для уплаты имущественного налога, что делать должнику, если он захотел погасить долг по налогам, должны ли несовершеннолетние платить налоги.