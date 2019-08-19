Высокотехнологичная медицинская помощь в Свердловской области.
Наш постоянный медицинский эксперт, профессор Марина Харитонова беседует со специалистами Уральского клинико-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина.
Полезное Радио. Здоровье.
Гости программы - Алексей Чубаров, заведующий амбулаторно-поликлинической службы Уральского клинико-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина и Владимир Корнев - врач травматолог-ортопед высшей категории центра рассказали о том, можно ли получить бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь в Свердловской области.