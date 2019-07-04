Людмила Фитина: «Екатеринбург ожидает около 12 тысяч участников Всемирной Универсиады – 2023 и порядка 150 тысяч гостей из разных стран».

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-04T08:50:42+03:00

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Итоги дня Екатеринбург 00:00 00:00

В 2023 году в Екатеринбурге будет проходить Летняя Всемирная Универсиада. Какие перемены ждут город? Как ведется подготовка к этому масштабному событию? Об этом и о многом другом в разговоре с Людмилой Фитиной.