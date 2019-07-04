Людмила Фитина: «Екатеринбург ожидает около 12 тысяч участников Всемирной Универсиады – 2023 и порядка 150 тысяч гостей из разных стран».
Гость в студии: начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга Фитина Людмила Николаевна.
Итоги дня Екатеринбург
В 2023 году в Екатеринбурге будет проходить Летняя Всемирная Универсиада. Какие перемены ждут город? Как ведется подготовка к этому масштабному событию? Об этом и о многом другом в разговоре с Людмилой Фитиной.