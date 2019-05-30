«Прокуратура поможет, если отказывается помочь полиция!»

30 Май 08:18 2019-05-30T08:18:11+03:00

Люди в погонах Екатеринбург 00:00 00:00

Как защититься от дебошира на транспорте? Чем опасна посылка, заказанная через интернет? Когда нужно обратиться к транспортному прокурору и как его найти?

Гости отвечают на вопросы радиослушателей.