«Прокуратура поможет, если отказывается помочь полиция!»
Сергей Радкович и Елена КрымскаяФото: Павел Кислицын
Гости в студии – люди в погонах : начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью Сергей Радкович и старший помощник Уральского транспортного прокурора Елена Крымская
Люди в погонах Екатеринбург
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Как защититься от дебошира на транспорте? Чем опасна посылка, заказанная через интернет? Когда нужно обратиться к транспортному прокурору и как его найти?
Гости отвечают на вопросы радиослушателей.