2019-05-30T08:18:11+03:00
Люди в погонах
Анна Дудник

«Прокуратура поможет, если отказывается помочь полиция!»

Сергей Радкович и Елена КрымскаяСергей Радкович и Елена КрымскаяФото: Павел Кислицын

Гости в студии – люди в погонах : начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью Сергей Радкович и старший помощник Уральского транспортного прокурора Елена Крымская

Люди в погонах Екатеринбург

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Как защититься от дебошира на транспорте? Чем опасна посылка, заказанная через интернет? Когда нужно обратиться к транспортному прокурору и как его найти?

Гости отвечают на вопросы радиослушателей.

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