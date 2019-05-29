Что делать, если квартира долго не продается и повлияет ли снижение процентных ставок Сбербанка на рост стоимости жилья? Отвечает эксперт.
Александр ДмитриевФото: Павел Кислицын
Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал» о «подводных камнях» купли-продажи квартир и тонкостях выбора оптимальных вариантов.
Полезное радио (недвижимость)
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Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал» о «подводных камнях» купли-продажи квартир и тонкостях выбора оптимальных вариантов.