2019-05-29T13:48:56+03:00
Полезное радио: Территория
Анна Дудник

Что делать, если квартира долго не продается и повлияет ли снижение процентных ставок Сбербанка на рост стоимости жилья? Отвечает эксперт.

Александр ДмитриевАлександр ДмитриевФото: Павел Кислицын

Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал» о «подводных камнях» купли-продажи квартир и тонкостях выбора оптимальных вариантов.

Полезное радио (недвижимость)

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Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал» о «подводных камнях» купли-продажи квартир и тонкостях выбора оптимальных вариантов.

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