Юрий Григорьев : «Опрессовки становятся все короче»

29 Май 08:28 2019-05-29T08:31:19+03:00

Итоги дня Екатеринбург 00:00 00:00

Гость в студии – главный инженер Екатеринбургской тепловой компании объясняет, почему не обойтись без опрессовок. Три тысячи километров тепловых сетей и трубопроводов опутывают Екатеринбург. Их ремонт и профилактика требуют ежегодных проверок и тестирования. Можно ли обойтись без отключений и почему в одних районах горячую воду отключают на три дня, а в других на три недели. Специалист отвечает.