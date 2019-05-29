Юрий Григорьев : «Опрессовки становятся все короче»
Гость в студии – главный инженер Екатеринбургской тепловой компании
Итоги дня Екатеринбург
Гость в студии – главный инженер Екатеринбургской тепловой компании объясняет, почему не обойтись без опрессовок. Три тысячи километров тепловых сетей и трубопроводов опутывают Екатеринбург. Их ремонт и профилактика требуют ежегодных проверок и тестирования. Можно ли обойтись без отключений и почему в одних районах горячую воду отключают на три дня, а в других на три недели. Специалист отвечает.