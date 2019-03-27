2019-03-29T11:41:06+03:00
Люди в погонах
Павел ФИЛИППОВ

Дорогие часы и "санкционка": что и почему может арестовать уральская таможня

Елена Асапова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в таможенной сфере и Ирина Захарова, начальник службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управленияЕлена Асапова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в таможенной сфере и Ирина Захарова, начальник службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управленияФото: Павел ФИЛИППОВ

Елена Асапова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в таможенной сфере и Ирина Захарова, начальник службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления - о том, что можно и нельзя везти из-за границы

Дорогие часы и "санкционка": что и почему может арестовать уральская таможня

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 47.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Полицейские Верхней Пышмы по кровавому следу нашли дом преступника, напавшего с ножом на человека
Банк УРАЛСИБ получил награду премии Finaward 2018 за инновации в развитии электронных сервисов
Из Екатеринбурга вывезли за ночь 1,5 тысячи тонн снега
В Нижнем Тагиле начинают тестировать казанскую систему очистки воды
В мэрии Екатеринбурга сделали видеоинструкцию по записи детей в летние лагеря
Агентство Moody’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B3» до «B2»
В Екатеринбурге скончался известный протоиерей Владимир Зязев
СвЖД поддержит международную экологическую акцию «Час Земли»
В Екатеринбурге будут судить за угон «любителей» отечественных автомобилей
В Екатеринбурге построят новую развязку у концерна «Калина»
Екатеринбургские биатлонистки взяли золото и бронзу на чемпионате России
19-летнего жителя Новой Ляли, который бросал шпалы перед идущим поездом, могут лишить свободы на два года