Дорогие часы и "санкционка": что и почему может арестовать уральская таможня
Елена Асапова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в таможенной сфере и Ирина Захарова, начальник службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управленияФото: Павел ФИЛИППОВ
Елена Асапова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в таможенной сфере и Ирина Захарова, начальник службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления - о том, что можно и нельзя везти из-за границы
Дорогие часы и "санкционка": что и почему может арестовать уральская таможня
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