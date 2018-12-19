2018-12-20T11:38:48+03:00
Люди в погонах
Павел ФИЛИППОВ

Куда жаловаться уральцам на проблемы с транспортом?

Юрий Радчук, Прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры и Сергей Корольков, Начальник Свердловского территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЖД транспортуЮрий Радчук, Прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры и Сергей Корольков, Начальник Свердловского территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЖД транспортуФото: Павел ФИЛИППОВ

Прокурор Уральской транспортной прокуратуры Юрий Радчук и начальник Свердловского отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Сергей Корольков рассказывают о своей работе

Куда жаловаться уральцам на проблемы с транспортом?

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