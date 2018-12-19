Куда жаловаться уральцам на проблемы с транспортом?
Юрий Радчук, Прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры и Сергей Корольков, Начальник Свердловского территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЖД транспортуФото: Павел ФИЛИППОВ
Прокурор Уральской транспортной прокуратуры Юрий Радчук и начальник Свердловского отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Сергей Корольков рассказывают о своей работе
Куда жаловаться уральцам на проблемы с транспортом?
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