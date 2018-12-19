Куда жаловаться уральцам на проблемы с транспортом?

Юрий Радчук, Прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры и Сергей Корольков, Начальник Свердловского территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЖД транспорту Фото: Павел ФИЛИППОВ