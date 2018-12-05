2018-12-05T17:29:43+03:00
Люди в погонах
Юлия НЕДОСЕКОВА

Уральские судебные приставы подводят итоги уходящего года

Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства и Дмитрий Шеломенцев, Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской областиКристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства и Дмитрий Шеломенцев, Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской областиФото: Павел ФИЛИППОВ

Дмитрий Шеломенцев, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области и Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства рассказывают о своей работе в 2018 году

Уральские судебные приставы подводят итоги уходящего года

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