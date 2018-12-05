Уральские судебные приставы подводят итоги уходящего года
Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства и Дмитрий Шеломенцев, Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской областиФото: Павел ФИЛИППОВ
Дмитрий Шеломенцев, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области и Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства рассказывают о своей работе в 2018 году
Уральские судебные приставы подводят итоги уходящего года
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