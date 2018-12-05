2018-12-05T09:06:54+03:00
Автомобили
Павел ФИЛИППОВАндрей ЛЕОНОВ

Сколько "выделенок" в Екатеринбурге и кому это надо? Обсуждаем полосы для общественного транспорта

Антон Попов, начальник Центра фотофиксации административных правонарушений ГИБДД Екатеринбурга, майор полицииАнтон Попов, начальник Центра фотофиксации административных правонарушений ГИБДД Екатеринбурга, майор полицииФото: Павел ФИЛИППОВ

Антон Попов, начальник Центра фотофиксации административных правонарушений ГИБДД Екатеринбурга рассказывает о нюансах работы "всевидящих" камер, о том, как они вычисляют автобусы в общем потоке и следят за разметкой

Сколько "выделенок" в Екатеринбурге и кому это надо? Обсуждаем полосы для общественного транспорта

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