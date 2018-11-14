2018-11-15T09:37:53+03:00
Люди в погонах
Юлия НЕДОСЕКОВА

Задержали рейс? Звони в транспортную прокуратуру!

Начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры Екатерина Анатольевна Туманова и прокурор этого же отдела Мария Дмитриевна СоловьеваНачальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры Екатерина Анатольевна Туманова и прокурор этого же отдела Мария Дмитриевна СоловьеваФото: Павел ФИЛИППОВ

Что делать, если ваш багаж потеряли? Можно ли вернуть "невозвратный" билет на самолет? Как избежать овербукинга - когда вы купили билет, а мест на борту нет? Отвечают сотрудники Уральской транспортной прокуратуры

Задержали рейс? Звони в транспортную прокуратуру!

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