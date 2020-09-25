Картина недели в Екатеринбурге и Свердловской области 21-25 сентября: усиление карантийных мер, два года мэрства Выскинского и открытие благотворительной столовой на золотом Бентли
Политолог и член Общественной палаты Свердловской области Александр Ханин и помощник сенатора Совета Федерации Константин Пудов на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» о событиях недели в регионе
Картина недели в Екатеринбурге и Свердловской области 21-25 сентября: усиление карантийных мер, два года мэрства Выскинского и в благотворительную столовую на золотом Бентли