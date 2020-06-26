Дефицит бюджета Екатеринбурга вырос на 3,4 млрд рублей: скажется ли нехватка средств на социальных расходах и на благоустройстве дворовых и общественных территорий? Рассказывают депутаты гордумы
Решение есть
Депутаты екатеринбургской гордумы Елена Бондаренко и Владимир Стругов рассказывают о строительстве и реконструкции школ, детских садов, увеличении средств на городскую медицину и программе «Комфортная городская среда»
Дефицит бюджета Екатеринбурга вырос на 3,4 млрд рублей: скажется ли нехватка средств на социальных расходах и на благоустройстве дворовых и общественных территорий? Рассказывают депутаты гордумы
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