2020-06-26T10:45:18+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Дефицит бюджета Екатеринбурга вырос на 3,4 млрд рублей: скажется ли нехватка средств на социальных расходах и на благоустройстве дворовых и общественных территорий? Рассказывают депутаты гордумы

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Депутаты екатеринбургской гордумы Елена Бондаренко и Владимир Стругов рассказывают о строительстве и реконструкции школ, детских садов, увеличении средств на городскую медицину и программе «Комфортная городская среда»

Дефицит бюджета Екатеринбурга вырос на 3,4 млрд рублей: скажется ли нехватка средств на социальных расходах и на благоустройстве дворовых и общественных территорий? Рассказывают депутаты гордумы

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07:30
21:30
25 Июня 2020 15:03 - 15:44

Гость в студии - Екатеринбург

Тема: Дефицит бюджета Екатеринбурга вырос на 3,4 млрд рублей: скажется ли нехватка средств на социальных расходах и на благоустройстве дворовых и общественных территорий? Рассказывают депутаты гордумы

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
17 Июня 2020 15:03 - 15:44

Гость в студии - Екатеринбург

Тема: Как в Екатеринбурге происходит расселение аварийного жилья, дезинфекция подъездов и будет ли отменён запрет на начисление пени за неоплату жилищных услуг: рассказывает депутат гордумы

В студии: Павел ФИЛИППОВ
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