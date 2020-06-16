Какие товары и в каком объёме можно заказывать по почте из-за границы: отвечает представитель таможенного поста аэропорта «Кольцово» (почтовый)
Марина Гузикова
Главный государственный таможенный инспектор отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления Марина Гузикова о том, как работает единственный в УрФО таможенный пост, через который проходят международные посылки
Какие товары и в каком объёме можно заказывать по почте из-за границы: отвечает представитель таможенного поста аэропорта «Кольцово» (почтовый)
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