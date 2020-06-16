2020-06-16T12:20:25+03:00
Люди в погонах
Людмила ВАРАКИНА

Какие товары и в каком объёме можно заказывать по почте из-за границы: отвечает представитель таможенного поста аэропорта «Кольцово» (почтовый)

Марина ГузиковаМарина Гузикова

Главный государственный таможенный инспектор отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления Марина Гузикова о том, как работает единственный в УрФО таможенный пост, через который проходят международные посылки

Какие товары и в каком объёме можно заказывать по почте из-за границы: отвечает представитель таможенного поста аэропорта «Кольцово» (почтовый)

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Люди в погонах

Тема: Александр Коротких: “Сайт госуслуг это самый лучший и удобный способ для регистрации транспортного средства, например госпошлину можно оплатить со скидкой в 30%.”

В студии: Людмила ВАРАКИНА
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