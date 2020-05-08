2020-05-08T15:21:45+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Депутаты Екатеринбургской гордумы во время пандемии COVID-19 подготовили меры поддержки предпринимателей, проверили дезинфекцию подъездов и обработку общественного транспорта, продолжили помогать горожанам

Лица властиЛица власти

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин в преддверии Дня Победы поздравил горожан с праздником и рассказал о деятельности народных избранников в период самоизоляции

Депутаты Екатеринбургской гордумы во время пандемии COVID-19 подготовили меры поддержки предпринимателей, проверили дезинфекцию подъездов и обработку общественного транспорта, продолжили помогать горожанам

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