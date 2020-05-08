Депутаты Екатеринбургской гордумы во время пандемии COVID-19 подготовили меры поддержки предпринимателей, проверили дезинфекцию подъездов и обработку общественного транспорта, продолжили помогать горожанам
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Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин в преддверии Дня Победы поздравил горожан с праздником и рассказал о деятельности народных избранников в период самоизоляции
Депутаты Екатеринбургской гордумы во время пандемии COVID-19 подготовили меры поддержки предпринимателей, проверили дезинфекцию подъездов и обработку общественного транспорта, продолжили помогать горожанам
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