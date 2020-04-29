Как принимать правильные финансовые решения, учитывая собственные удачи и провалы, опираясь на опыт рода. Можно ли сохранить имущество для потомков, вопреки разным потрясениям?
Правила финансового поведения для чайников в условиях самоизоляции рассказывает слушателям радио «Комсомольская правда» финансовый советник Светлана Ильина
Как принимать правильные финансовые решения, учитывая собственные удачи и провалы, опираясь на опыт рода. Можно ли сохранить имущество для потомков, вопреки разным потрясениям?