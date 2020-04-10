С 10 апреля в Свердловской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции: комментарий депутата регионального Заксобрания
Вечеслав Погудин
Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области и детский врач-хирург Вячеслав Погудин на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» разъясняет действие закона о штрафах за нарушение режима самоизоляции
С 10 апреля в Свердловской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции: комментарий депутата регионального Заксобрания
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