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Андрей БЕЛОУСОВРоман СУХИХ

С 10 апреля в Свердловской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции: комментарий депутата регионального Заксобрания

Вечеслав ПогудинВечеслав Погудин

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области и детский врач-хирург Вячеслав Погудин на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» разъясняет действие закона о штрафах за нарушение режима самоизоляции

С 10 апреля в Свердловской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции: комментарий депутата регионального Заксобрания

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