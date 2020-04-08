2020-04-08T15:23:00+03:00
Тема дня Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Екатеринбургские юристы отвечают: законно ли введен режим самоизоляции на Урале, не противоречит ли это свободе передвижения, гарантированной Конституцией, какая существует ответственность за нарушение и за распространение фейков

тема днятема дня

На радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» управляющий партнер юридической фирмы «Энсо» Алексей Головченко, адвокат Александр Чарыков и Антон Мамаев адвокат, подавший в суд на губернатора Свердловщины из-за продления режима самоизоляции.

Екатеринбургские юристы отвечают: законно ли введен режим самоизоляции на Урале, не противоречит ли это свободе передвижения, гарантированной Конституцией, какая существует ответственность за нарушение и за распространение фейков

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 103.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:44

Тема дня Екатеринбург

Тема: Екатеринбургские юристы отвечают: законно ли введен режим самоизоляции на Урале, не противоречит ли это свободе передвижения, гарантированной Конституцией, какая существует ответственность за нарушение и за распространение фейков

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
15 Января 2020 15:03 - 15:55

Тема дня Екатеринбург

Тема: Изменение Конституции, материнский капитал, бесплатные обеды в школах, доплаты учителям, доступная медицинская помощь. Как послание Президента России поменяет нашу жизнь?

В студии: Людмила ВАРАКИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Урале за нарушение карантина приставы прикрыли булочную, киоски и ломбарды
В Екатеринбурге поймали подростков, нарушивших карантин и пьющих алкоголь
Ждем подорожания: россияне закупают тушенку и крупы
Прокуратура разбирается, почему у строящейся школы в Екатеринбурге рухнули этажи
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
Увезли с переломом пятки: во время обрушения школы в Екатеринбурге пострадали рабочие
В Екатеринбурге экс-начальник судебных приставов отправился в тюрьму за кражу 12 миллионов
Выехавшие в деревни и на дачи горожане создали повышенный спрос на спутниковое телевидение
Свердловские власти окажут поддержку для сохранения рабочих мест: какие отрасли вошли в перечень
ЕВРАЗ НТМК получил пять патентов на изобретения с начала 2020 года
Где сдать текст на коронавирус в Екатеринбурге: есть важное ограничение
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в полтора раза за три месяца 2020 года
Для курьеров и кассиров: екатеринбуржцы создали щитки-экраны для лица, чтобы защититься от коронавируса
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Беспилотные автомобили через несколько лет заполнят российские дороги
ПСБ перенесет дату платежа по кредитам
На Урале оштрафовали еще двух человек, распространявших фейки о коронавирусе
Закупят костюмы и аппараты ИВЛ: свердловский бизнес направил семь миллионов на борьбу с коронавирусом
Теперь грозит штраф до 30 миллионов и тюрьма: таможенники Кольцово поймали пассажира на контрабанде валюты