Екатеринбургские юристы отвечают: законно ли введен режим самоизоляции на Урале, не противоречит ли это свободе передвижения, гарантированной Конституцией, какая существует ответственность за нарушение и за распространение фейков
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На радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» управляющий партнер юридической фирмы «Энсо» Алексей Головченко, адвокат Александр Чарыков и Антон Мамаев адвокат, подавший в суд на губернатора Свердловщины из-за продления режима самоизоляции.
Екатеринбургские юристы отвечают: законно ли введен режим самоизоляции на Урале, не противоречит ли это свободе передвижения, гарантированной Конституцией, какая существует ответственность за нарушение и за распространение фейков
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