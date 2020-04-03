От мыла и антисептиков шелушатся руки? От сухого воздуха в квартире стягивает кожу лица, а от постоянного ношения масок на коже появляются прыщики и высыпания? Врач-косметолог из Екатеринбурга дает советы
Врач-косметолог Натали Клюкина рассказала слушателям радио «Комсомольская правда-Екатеринбург», как ухаживать за кожей рук и лица в домашних условиях
От мыла и антисептиков шелушатся руки? От сухого воздуха в квартире стягивает кожу лица, а от постоянного ношения масок на коже появляются прыщики и высыпания? Врач-косметолог из Екатеринбурга дает советы