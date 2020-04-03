2020-04-03T12:29:34+03:00
Главное - вовремя. Екатеринбург
Роман СУХИХДмитрий ГУСЕВ

От мыла и антисептиков шелушатся руки? От сухого воздуха в квартире стягивает кожу лица, а от постоянного ношения масок на коже появляются прыщики и высыпания? Врач-косметолог из Екатеринбурга дает советы

Натали КлюкинаНатали КлюкинаФото: Павел Кислицын

Врач-косметолог Натали Клюкина рассказала слушателям радио «Комсомольская правда-Екатеринбург», как ухаживать за кожей рук и лица в домашних условиях

От мыла и антисептиков шелушатся руки? От сухого воздуха в квартире стягивает кожу лица, а от постоянного ношения масок на коже появляются прыщики и высыпания? Врач-косметолог из Екатеринбурга дает советы

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