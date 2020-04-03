2020-04-03T14:48:57+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Чем занимается гордума Екатеринбурга в условиях карантина: помощь пенсионерам, контроль цен и наличие продуктов в магазинах, ситуация с поджогами домов

Игорь ВолодинИгорь Володин

Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал, как теперь проводятся встречи с избирателями и какую помощь депутаты оказывают нуждающимся

Чем занимается гордума Екатеринбурга в условиях карантина: помощь пенсионерам, контроль цен и наличие продуктов в магазинах, ситуация с поджогами домов

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 75.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
2 Апреля 2020 15:03 - 15:44

Гость в студии - Екатеринбург

Тема: Чем занимается гордума Екатеринбурга в условиях карантина: помощь пенсионерам, контроль цен и наличие продуктов в магазинах, ситуация с поджогами домов

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
21 Февраля 2020 11:03 - 11:44

Гость в студии - Екатеринбург

Тема: Экскурсоводы не нужны: в Екатеринбургском музее изобразительных искусств взяли на вооружение технологии дополненной реальности и оживили шедевры русского авангарда.

В студии: Людмила ВАРАКИНА
07:30
21:30
20 Февраля 2020 15:03 - 15:55

Гость в студии - Екатеринбург

Тема: Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу: о санкциях, американских корпорациях на Урале, кофейной дипломатии, феминизме и о том, как получить визу

В студии: Людмила ВАРАКИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Режим самоизоляции в Екатеринбурге продлили до 20 апреля
Екатеринбургские пожарные попросили жителей города оставаться дома
В марте погрузка на Свердловской железной дороге cоставила 12,4 миллион тонн
Нападающий «Урала» Павел Погребняк снялся с семьей в клипе Бузовой
На Урале пьяная пенсионерка поссорилась с подругой из-за мужчины и решила отомстить ей, обвинив в лжеминировании кафе
Свердловская прокуратура заставила отремонтировать разваливающуюся котельную
Прокуратура помогла уральцу выплатить дочке алименты
10 тысяч баллонов ежемесячно: в свердловские больницы завезут медицинский кислород для аппаратов ИВЛ
Оперштаб опроверг информацию о том, что медики ходят к свердловчанам с полицией
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Екатеринбурге рабочего на стройплощадке завалило кирпичами
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
«Если бы не карантин пригласила бы вас в гости на пироги»: София Никитчук опровергла слухи о госпитализации
Март бьет рекорды: количество кредитов УБРиР с доставкой выросло на 84%
«Давайте не будем делить друг друга на “своих” и “чужих”»: уральский инженер снял клип о силе духа во время пандемии коронавируса
Коммунальщики очистили от грязи и мусора половину Екатеринбурга
Меры поддержки бизнеса от свердловского губернатора: как и кому помогут