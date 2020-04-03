Чем занимается гордума Екатеринбурга в условиях карантина: помощь пенсионерам, контроль цен и наличие продуктов в магазинах, ситуация с поджогами домов
Игорь Володин
Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал, как теперь проводятся встречи с избирателями и какую помощь депутаты оказывают нуждающимся
Чем занимается гордума Екатеринбурга в условиях карантина: помощь пенсионерам, контроль цен и наличие продуктов в магазинах, ситуация с поджогами домов
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