2020-04-16T07:42:09+03:00
Полезное радио: Территория
Людмила ВАРАКИНА

Депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников предлагает пересмотреть экономическую обоснованность тарифов на оплату жилищных услуг.

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На радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» председатель комиссии по городскому хозяйству и землепользованию Екатериньургской гордумы и директор Управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников

Депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников предлагает пересмотреть экономическую обоснованность тарифов на оплату жилищных услуг.

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