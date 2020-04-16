Депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников предлагает пересмотреть экономическую обоснованность тарифов на оплату жилищных услуг.
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На радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» председатель комиссии по городскому хозяйству и землепользованию Екатериньургской гордумы и директор Управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников
Депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников предлагает пересмотреть экономическую обоснованность тарифов на оплату жилищных услуг.
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